Reforços. É disso que o Grêmio precisa para a sequência da temporada. Para os jogos que Cristaldo for mal, Nathan Pescador não pode ser a alternativa. Na ausência de Diego Costa, Renato não pode recorrer a JP Galvão. É preciso mais qualidade e quantidade no grupo, ou o Grêmio terá muitas dificuldades até o final do ano.