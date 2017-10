Agulha No Agulha, a celebração rola no sábado, com workshop de afrobeat, exibição de documentário, música e shows ao vivo. A programação começa às 17h e dura o dia inteiro – o ingresso, na hora, custa R$ 40.

Novetrês

Já no domingo, o Novetrês, espaço que promove eventos muito legais embaixo do viaduto do Brooklin (na Av. João Pessoa), celebra o som do músico africano com uma noite especial. A função rola a partir das 16h e é totalmente grátis.