O que ficou de bom e de ruim da derrota do Inter na largada da temporada

O Inter iniciou 2025 com um resultado negativo no amistoso com a seleção do México no Beira-Rio. A principal novidade colocada por Roger Machado na escalação inicial foi Borré e Enner Valencia juntos na frente. Mas a dupla não casou. Só que isso não pode indicar um cancelamento da ideia.



É necessário treinar mais ou mudar a formatação da equipe. Apesar de não ter funcionado nas poucas oportunidades durante o ano passado, é preciso dar um desconto porque se tratou somente da primeira partida da temporada, e com pouco tempo de treinos. Wesley levou algum perigo à defesa mexicana no primeiro tempo.