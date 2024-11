A importante marca que o Inter tenta ampliar na temporada

Com Roger Machado, o Inter vive o melhor momento na temporada 2024. Após o empate com o Flamengo, o Colorado chegou a 12 partidas de invencibilidade. A última derrota foi contra o Atlético-GO em agosto fora de casa. A marca atual iguala os números de Abel Braga em 2020 e Muricy Ramalho na temporada 2005.



A partir do duelo com o Criciúma, marcado para a próxima terça-feira (5), o número pode ser ampliado, tentando chegar na invencibilidade atingida por Mano Menezes em 2022, quando ficou 13 jogos sem resultados negativos. Na soma são nove vitórias e quatro empates.