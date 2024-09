A vitória que faz o Grêmio respirar aliviado no Brasileirão

Mesmo desfalcado e focado na Libertadores no duelo com o Peñarol, o Flamengo sempre é um adversário complicado. Os cariocas tinham supremacia no confronto da Arena até o gol de Cristaldo, que abriu o marcador com um belo chute. O empate rubro-negro veio com Matheus Gonçalves, que passou com facilidade por Reinaldo e venceu Marchesín.



A partir do 1 a 1, o Tricolor tentou tomar as rédeas da partida. De canhota, João Pedro carimbou a trave de Matheus Cunha. Logo aos 11 minutos da etapa final, o gol de Braithwaite recolocou o Grêmio na frente no marcador.