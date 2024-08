As lições que ficam para o Grêmio antes da decisão pela Libertadores

A derrota do Grêmio reserva e desentrosado para um Bahia organizado deixa algumas questões importantes antes do duelo com o Fluminense pela Libertadores na terça-feira (20). Óbvio, que Braithwaite é o titular. Mas Arezo precisa ser a primeira opção de substituto para o transcorrer da partida. O campo mostra claramente que Diego Costa está sem ritmo de jogo.



Outro jogador que necessita ser visto com mais carinho por Renato Portaluppi é Monsalve. O colombiano quando entra dá boa resposta. A possível saída de Gustavo Nunes para o Brendford da Inglaterra é uma preocupação no horizonte.