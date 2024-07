Alívio e novidades na vida do Grêmio

Passar pelo Operário-PR era obrigação para o Grêmio na Copa do Brasil. Até mesmo para aliviar o ambiente de pressão vivido com a péssima campanha no Brasileirão. Renato Portaluppi fez algumas mudanças importantes na equipe que começou a partida.



Nas laterais, Fabio e Mayk. Kannemann e Geromel voltaram a atuar juntos com segurança na zaga. Junto com Gustavo Nunes e Pavon, Soteldo também se destacou na classificação gremista. Depois de chegar atrasado da Copa América, o venezuelano acabou dando boa resposta.