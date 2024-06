O Inter volta ao Brasileirão para pegar o São Paulo, em Criciúma, com desfalques importantes. Rotina que Eduardo Coudet precisa driblar. Além dos estrangeiros que estão nas seleções, Gabriel Mercado está suspenso pelo terceiro amarelo. Mauricio, que não esteve contra o Delfín por lesão, pode seguir fora. Bruno Henrique é o possível substituto. Hugo Mallo pode seguir na direita e Fernando pode aparecer na zaga ou no meio.



Mas um jogador precisa ser destacado no momento atual do Colorado. Lucas Alario, que não chegou com status de titular — porque disputa posição com Borre e Enner Valencia — vem dado uma resposta interessante. Até o momento, já são cinco gols marcados, um atrás do equatoriano.