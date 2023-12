Acredito que Renato Portaluppi vá seguir no Grêmio. Tenho a convicção de que o acordo da sequência do trabalho será bom para as duas partes. Os números das propostas vão se encontrar. Em nenhum outro clube do Brasil, o treinador tem o respaldo gigante da torcida. Por exemplo, o último trabalho de Renato fora da Arena não teve êxito.



A última passagem pelo Flamengo, quando teve na mão um elenco milionário, não conquistou títulos. A galera rubro-negra pegou no pé.