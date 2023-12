Por mais que não tenha ocorrido de forma oficial a confirmação, acredito na continuidade de Eduardo Coudet no comando técnico do Inter para 2024. Questão de tempo. Haverá um "sim" para sacramentar o casamento. Tudo pode ser definido já na próxima semana, antes do Natal. Não creio que algum fator externo possa afastar o treinador argentino do Beira-Rio.