Como está a situação de Gustavo Nunes, ex-Grêmio, no Brentford

Dois meses depois de desembarcar em Londres, Gustavo Nunes, enfim, abriu a regressiva para estrear no Brentford. Nesta quinta-feira (31), o ex-gremista fez o primeiro treino com bola junto ao grupo principal. A lesão na costela fez com que ele passasse, nessas primeiras semanas no oeste de Londres, mais tempo na fisioterapia do que em campo. Na semana passada, Gustavo começou a correr ao redor do gramado. Nesta, bateu na bola e se apresentou pela primeira vez no campo ao técnico Thomas Frank.