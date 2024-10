Seleção Brasileira dá sinal de vida com boas atuações de Luiz Henrique

A Seleção Brasileira deu um sinal de vida. O segundo tempo no 4 a 0 contra o Peru trouxe alguns momentos que representam uma luz a ser explorada ali na frente. Mesmo com todos os descontos de enfrentar uma das piores seleções destas Eliminatórias da América do Sul, o simples fato de entregar o que era esperado para a ocasião representa um passo adiante depois do futebol cinzento das últimas três partidas e das Eliminatórias.