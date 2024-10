Raphinha e Vinicius Junior mostram que o problema não está na safra, mas na Seleção Brasileira

Vinicius Junior fez três na terça (22). Raphinha, três na quarta (23). O primeiro foi o condutor da virada de 5 a 2 do Real sobre o Dortmund. Pegou a bola e o jogo para ele e mudou o roteiro contra o mesmo Dortmund que havia enfrentado na final da Champions League, em junho. Raphinha, com a braçadeira de capitão, demoliu o Bayern de Munique: 4 a 1 para o Barcelona. O brasileiro saiu do campo do Olímpico de Montjuic aplaudido de pé.