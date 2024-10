A escolha do Inter Miami para disputar o Super Mundial de Clubes de 2025, nos Estados Unidos, repercutiu mundo afora. Gianni Infantino, presidente da Fifa, anunciou a classificação da equipe — a 31ª das 32 vagas abertas para a competição — na última semana, após vitória por 6 a 2 sobre o New England Revolution, na qual os craques Messi e Suárez balançaram as redes cinco vezes: três gol do argentino e dois do uruguaio.