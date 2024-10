O River Plate se prepara para dar um novo grande salto em sua história

Menos de dois anos depois de reinaugurar o Monumental de Núñez, o River prepara um novo salto em sua estrutura. Para bancá-lo, nesta terça-feira (1º), o time se tornou o primeiro clube argentino a lançar um modelo de financiamento no mercado de capitais. O que permitirá que qualquer torcedor possa investir no clube. O plano é arrecadar US$ 20 milhões.