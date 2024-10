As obras do Cam Nou impactam pela velocidade e pelo tamanho da transformação que está sendo feita no estádio. Mas não apenas por isso. Os catalães são também impactados pelas denúncias de infrações às leis em relação aos trabalhadores trazidos de fora da Espanha para a reforma. Boa parte deles vindos de países do leste, como Romênia e Albânia.