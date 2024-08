Os valores e como o Grêmio encontrou Monsalve, que aos 13 anos treinava com os profissionais na Colômbia

A impressão deixada por Miguel Monsalve na sua estreia impactou os gremistas. O meia descoberto pelo Grêmio na Colômbia é um projeto de futuro. Aos 20 anos, chegou consciente de que há Cristaldo na posição, mas que há um plano de longo prazo para ele. Claro que esse tempo pode ser encurtado. Há otimismo nos bastidores do Grêmio com as primeiras impressões deixadas nos treinos. Ele cresceu depois da boa estreia em Curitiba.