O Inter mostrou as digitais de Roger, com agressividade na marcação e velocidade na transição

O Inter venceu, e isso era fundamental. Mas fez até mais. Venceu e mostrou as digitais de Roger Machado, com agressividade na marcação e velocidade na transição. Deixou a bola com o bom time do Cruzeiro e, quando a recuperou, quase sempre próximo da linha central, saiu de forma vertical. Foi uma atuação segura, algo que havia algum tempo não se via.