O 2 a 1 suado do Inter no Beira-Rio tem vários elementos

Era preciso vencer. O rendimento seria secundário. Afinal, havia uma série de 12 jogos sem ganhar e a sombra do Z-4 pesando uma tonelada nas costas dos colorados. Mais, havia um simbolismo no confronto. O Juventude foi quem tirou o Inter dos trilhos lá no final de março e terminou de descarrilá-lo no começo de julho, com a eliminação na Copa do Brasil. Os cacos que o Inter junta hoje foram todos espalhados por esse Juventude.