Renato preservará titulares e mandará a campo um time com caras novas neste domingo (4), em Curitiba. Será a oportunidade de observar recém-chegados, como Monsalve, Arezo e Aravena. Porém, a situação na tabela exige pontos contra o Athletico-PR, o que encarrega essas caras novas de sair do gramado sintético da Arena da Baixada com bem mais do que uma boa impressão.