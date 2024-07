O Inter solucionou uma coleção de problemas e, por isso, deixou dois pontos em Criciúma

O Inter esteve muito perto de voltar de Criciúma com três pontos e na borda do G-6. Começou bem, seguiu o plano traçado pelo seu técnico e conseguiu o mais difícil, que era sair na frente. Mas, em um vacilo, cedeu o empate e volta de Santa Catarina com um sabor amargo de dois pontos deixados para trás. Mesmo com tantas dificuldades na montagem do time, superou dificuldades e criou até para ampliar quando estava com a vantagem de 1 a 0.