O Inter precisa pensar além do técnico para definir seu rumo

O Inter precisa de mais do que um técnico. Precisa de um mergulho interno e de revisão na forma como se estruturou no vestiário. A eliminação do Juventude foi só o desfecho previsto de um confronto em que o Inter foi inferior em todo o tempo. Aliás, o Juventude começou a tirar o Inter dos trilhos lá no final de março e terminou agora, nesta metade de julho enregelada. O descarrilamento de agora, podem ter certeza, se iniciou na semifinal do Gauchão. Ali, a harmonia de vestiário se perdeu. Assim como fissuras surgiram e não foram fechadas.