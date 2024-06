O Grêmio venceu com suas raízes. Há uma mística na história do clube de jornadas pontuadas por bravura, por entrega, por ir ao limite. O jogo em Talcahuano exigiu isso. Menos pelo adversário, já tinha apontado aqui suas dificuldades como mandante, mas muito mais pelas circunstâncias. A chuvarada tocada com vento, o frio e o gramado empoçado exigiram do Tricolor entrega máxima, aguerrimento em cada lance. O gol no início foi decisivo, numa noite que poderia ter sido resolvida em 25, 30 minutos. Fica a lição, inclusive. Não se pode perder tantas chances.