Entre os tantos debates que se estabelecem nas redes sociais, e o que não falta ali é debate, está do da paralisação do Brasileirão até que tenhamos um pouco da vida retomada no Rio Grande do Sul. Me espanta que alguns dirigentes, como os executivos de Flamengo e Palmeiras, e mesmo comentaristas se mostrem tão refratários ao entendimento de que, neste momento, o que menos nos mobiliza é o futebol.