A eliminação para o Juventude criou fissuras no Inter. O roteiro da eliminação deixou vilões e efervesceu o vestiário de uma forma que, segundo pessoas próximas, foi difícil conter ânimos. Acrescente-se a isso o fato de que, a partir do fim do Gauchão, novos jogadores começaram de fato suas trajetórias. Alguns, como Borré e Thiago Maia, com status de primeira prateleira, outros com histórico para ter voz que precisa ser ouvida, como Fernando. Em paralelo, houve também o afastamento para treinar em separado de dois jogadores com papel de líderes, Gabriel e De Pena.