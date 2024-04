Vencer era imperativo, contra um adversário de menor quilate e em crise. Ainda mais com meio time reserva e em um cenário de três jogos em sete dias. Por tudo isso, o 1 a 0 sobre o Cuiabá precisa ser muito comemorado. Ajuda a escalar na tabela e, o mais importante, eleva a confiança para a decisão de terça-feira (23), contra o Estudiantes. Será uma final de Libertadores na terceira rodada, justamente pelas derrotas para The Strongest, na altitude, e Huachipato, na ressaca pelo título do Gauchão.