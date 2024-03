A Europa, até 2023, via o o Mundial de Clubes como um problema. Agora, porém, o vê como uma solução. A chance de ganhar 50 milhões de euros — o dobro se for campeão do Novo Mundial de Clubes — na largada, pode fazer a diferença no orçamento até dos gigantes. A primeira edição será em junho de 2025, nos Estados Unidos. Os valores, é verdade, são extraoficiais. Mas a Fifa trabalha com projeção de arrecadar 2,5 bilhões de euros com a competição. Desse montante, 2 bilhões de euros seriam destinados aos 32 participantes.