Bem diferente do time principal em 2021, o time sub-23 do Grêmio terminou aquela temporada com título e promessa de um ano-novo melhor. Ganhou o Brasileirão de Aspirantes em que fez a melhor campanha na primeira fase e goleou o Ceará na grande final. Dois anos depois, a coluna foi buscar o paradeiro dos jogadores daquele grupo. A safra tinha alguns bons nomes. Alguns, inclusive, estão sob comando de Renato Portaluppi atualmente, casos de Gustavo Martins, Ronald e Rubens.