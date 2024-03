O Bayer Leverkusen empatou em 2 a 2 com o Qarabag, no longínquo Azerbaijão. O gol de Schick, aos 47 minutos do segundo tempo da partida válida pela Europa League, manteve a invencibilidade do time na temporada 2023-2024. São 30 vitórias e cinco empates. Uma máquina montada por Xabi Alonso, que está 10 pontos à frente do Bayern na Bundesliga.