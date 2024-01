A Micronésia é um arquipélago de 600 ilhas na Oceania que vive a ameaça de sumir do mapa, com a elevação do nível dos oceanos. Como você pode imaginar, a água provocada pelo derretimento do gelo no Polo Sul não evapora. Para chamar a atenção do mundo sobre essa iminente tragédia, a Micronésia pretende reativar sua seleção e fazer jogos, nos quais levantará sua bandeira. A Stingz, fornecedora de material esportivo inglesa, lançou uma nova camisa para a seleção e reverterá a receita da venda das peças para a federação local bancar os custos de seus amistosos.