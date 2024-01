Depois da vitória sobre o Ypiranga, Eduardo Coudet deixou claro que Alan Patrick é nome certo em seu time, seja qual for formatação. Trata-se do camisa 10, do capitão do time e da principal referência técnica. Alan pode ser o segundo atacante, por trás de Enner Valencia, sendo espécie de ponta de lança, ou pode ser o que sempre foi: um meia por trás dos atacantes.