Só uma reviravolta tira Renato do Grêmio em 2024. Há um pedido de aumento salarial pelo técnico, que neste ano só recebia menos do que Suárez. Porém, essa diferença deve ser equacionada. O técnico deseja seguir, e o Grêmio entende que o melhor é se manter com ele. Houve resultado, há uma boa relação com os jogadores e a oportunidade de seguir na montagem do time, com o preenchimento das lacunas que ficarão a partir deste fim de temporada.