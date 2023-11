Há um ano, estávamos na semana de abertura da Copa do Catar. A coluna voltou, de forma remota, é verdade, ao país e foi buscar informações sobre o legado do Mundial por lá. O reformado Khalifa e o outros seis dos sete estádios novos, alguns verdadeiras joias arquitetônicas, esperam pela Copa da Ásia, em janeiro, para outra vez ganharem atmosfera de futebol com casa cheia.