Ver a foto de Endrick, Vini Jr. e Rodrygo sorridentes, pedalando lado a lado em bicicletas ergométricas na Granja Comary, me fez acordar. O amanhã chegou. Rapidamente, chegou. A Seleção que imaginávamos para o futuro já será a do presente a partir desta quinta-feira (16), no calor de Barranquilla. O jogo contra a Colômbia deve ficar marcado como o símbolo de um novo ciclo. É preciso termos em mente isso de forma clara: estamos iniciando a construção de uma nova Seleção e isso requer tempo.