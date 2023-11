O atacante Neymar recebeu alta na manhã deste sábado (4), do Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, após ter sido submetido a uma cirurgia para tratamento das lesões no ligamento cruzado anterior e meniscos do joelho esquerdo. O procedimento foi realizado na quinta-feira (2), por Rodrigo Lasmar, chefe médico do Atlético-MG e da Seleção Brasileira.