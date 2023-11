Neymar foi operado quinta-feira (2) e, agora, inicia seu processo de recuperação para o retorno aos gramados em, aproximadamente, 10 meses. O jogador do Al Hilal e da Seleção Brasileira se machucou no duelo com o Uruguai, em 17 de outubro. Na ocasião, o time de Fernando Diniz foi superado por 2 a 0 em partida válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.