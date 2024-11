O Rincão do Inferno fica no limite entre os municípios de Bagé e Lavras do Sul. O Arroio Camaquã Chico, afluente do Rio Camaquã, corta um aglomerado de rocha por uma extensão de quase dois quilômetros, formando um cenário paradisíaco. O nome da localidade teria origem no difícil acesso, pela formação geológica e devido à longa distância das cidades.