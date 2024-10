Entidade gaúcha que reúne mais de 5 mil voluntárias completa 70 anos

A Liga Feminina de Combate ao Câncer no Rio Grande do Sul completou 70 anos. A entidade foi fundada em 30 de abril de 1954 por Henriqueta Flores Soares Marsiaj, que a presidiu por 17 anos. Ela foi sucedida por Lygia Pratini de Moraes, presidente de 1971 a 1995. Em sete décadas, milhares de mulheres construíram um legado de solidariedade, mobilização comunitária e inovação no combate à doença.