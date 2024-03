A Pedra da Cruz, cartão-postal de Minas do Camaquã, está sem a cruz desde 2015. Durante forte tempestade, o vento derrubou a estrutura metálica de 17 metros de altura. Moradores da localidade, que fica no interior de Caçapava do Sul, estão mobilizados para reconstrução da cruz, lembrança ainda dos tempos de mineração.