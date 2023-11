A Linha Turismo é uma forma de conhecer em pouco tempo grande parte dos pontos históricos e turísticos de Porto Alegre. Em ônibus especial e com guia, fica mais fácil entender o presente e o passado da cidade. Acompanhado de ouvintes da Rádio Gaúcha, eu e o Paulo Germano fizemos o passeio para transmissão ao vivo do programa Gaúcha Mais. Acima, assistia ao vídeo do tour.