Não é só futebol

É de corar o mais malandro quero-quero do estádio Beira-Rio os detalhes da sentença aplicada pela Justiça do Rio Grande do Sul em mais uma condenação de ex-dirigentes do Sport Club Internacional envolvidos em desvios dos recursos do clube nos anos de 2015 e 2016. Enquanto o torcedor se escabelava com a iminente queda para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mostra o documento, o homem destacado para cuidar das finanças do clube se aproveitava do dinheiro do associado para se esbaldar ora em um cruzeiro com destino ao Caribe, ora em festejos no Réveillon do Rio de Janeiro.