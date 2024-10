Quem venceu

Era manhã de sexta-feira, restando duas semanas para a realização do segundo turno, quando dois candidatos ao governo do Estado se puseram sentados, frente a frente, no estúdio da Rádio Gaúcha, para discutir propostas para o futuro do Rio Grande do Sul. Um deles havia passado ao segundo turno em primeiro lugar, surpreendendo por ter tomado a dianteira do páreo na reta final. O outro quase ficou de fora da disputa, por uma diferença de pouco mais de 2 mil votos sobre o terceiro colocado.