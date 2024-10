Foi meu amigo Paulo Germano quem, astutamente, fez a melhor pergunta ao doutor Stephen Stefani, nosso convidado do programa Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha, naquela quinta-feira. Queria o PG saber de um renomado oncologista (que, por óbvio, convive com pacientes que recebem diagnósticos duros) quais são as reflexões mais presentes quando a vida está por um fio.