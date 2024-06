O senador gaúcho Paulo Paim (PT-RS) está internado no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Segundo relatos de funcionários que estavam no Senado, ele precisou ser levado de ambulância, na terça-feira, até a unidade hospitalar. O senador sentiu-se mal, e teve que ser retirado do gabinete em uma cadeira de rodas, com um quadro de desidratação.