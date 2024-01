O gaúcho de Alegrete Matteus é o representante do Rio Grande do Sul no BBB 24. O brother tem 27 anos e estuda Engenharia Agrícola. A mãe do participante, Luciane da Silveira Amaral, descobriu há menos de um mês que o filho iria estar no programa. Ela guardou o segredo de toda a família até o dia do anúncio, tradicionalmente chamado de "Big Day".