Assista à primeira parte do programa Conexão GaúchaZH, que debateu um paradoxo: a corrupção tornou-se muito impopular, mas políticos corruptos continuam populares, como atestam as pesquisas de opinião. São eleitos e reeleitos com frequência. Como explicar isto? Veja o que pensam David Coimbra, Tulio Milman, Diogo Olivier, Paulo Germano e Kelly Matos.