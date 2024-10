O governo federal confirmou, nesta quinta-feira (31), por meio de nota, a liberação de recursos que estavam previstos para a Feira do Livro de Porto Alegre, via Petrobras e Caixa. Ainda assim, segundo Max Ledur, à frente da Câmara Rio-Grandense do Livro, seguem faltando R$ 227 mil, como a coluna revelou nesta semana.