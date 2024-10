Com uma viagem por cidades icônicas do universo da animação, como Metrópolis (do Superman) e Gotham City (do Batman), a mostra Heróis DC começa na próxima quarta-feira (30), no BarraShoppingSul, em Porto Alegre. A promessa é apresentar "a maior e mais completa exposição dedicada a homenagear os Super-Heróis e Supervilões da DC já realizada no país".