Pode custar caro. Na tranquila e merecida vitória sobre o Tomayapo, que deixou o Inter quase dentro da próxima fase da Copa Sul-Americana, o placar só não foi maior em razão de outro pênalti desperdiçado. Se vencesse por três gols de diferença a partida desta terça-feira (4), o Colorado jogaria por um empate contra o Delfín no próximo sábado, em Caxias do Sul. Da maneira como foi, precisará de vitória no Alfredo Jaconi.