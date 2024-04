Aconteceu o pior. Num jogo em que pensava em pontuar, o Grêmio não viu a cor da bola, perdeu para o Bahia e fechou a rodada abaixo do que estava apresentando nos últimos confrontos. Com o resultado negativo deste sábado (27), o Tricolor mostrou novamente que tem pouca bala para brigar pelo caneco do Brasileirão desta temporada.